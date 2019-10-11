Алжир, , 20:59 — REGNUM На улицы Алжира снова вышли несколько тысяч протестующих, 11 октября передает агентство Reuters.

Акции протеста в Алжире проходят каждую пятницу уже много месяцев подряд, в них участвовали сотни тысяч алжирцев. Однако последние митинги собирали около 10 тыс. человек.

Ранее протестующим в Алжире удалось добиться отставки многолетнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики и привлечения к суду многих его сторонников.

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