11 октября 2019 | Время чтения 4 мин

На Валдайском клубе в Сочи президент России определил контуры нового, но совершенно другого, двуполярного мира.

Дмитрий Ефимов, , 20:39 — REGNUM Создается ощущение, что украинская повестка придумана для того, чтобы отключать общественное сознание от внутрироссийской.

Россия

В прошлый четверг, 3 октября, Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», по странной традиции, проводящегося в Сочи. Его выступление можно посмотреть на сайте Кремля.

Важно, что основной аудиторией Владимира Путина были не присутствующие в зале члены клуба, эксперты и гости, а президиум, в котором вместе с распорядителями от Валдайского клуба сидели президент России, президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Дутерте. Именно с ними Владимир Путин «стремился порассуждать, что называется, «в долгую» — в историческом, культурном, философском контексте, заглянуть в будущее, очертить его контуры». И они были очерчены Путиным как неисчерпаемая «роль Азии как самой крупной и густонаселённой части света в мировых делах».

Вместе с Азией в широком смысле этого слова теперь находится Россия. Таким образом, наш президент работает над реальным созданием двуполярного мира, только теперь это англосаксы и ЕС с одной стороны и «Индия и Китай, Египет и Иран, Турция и Япония, страны Центральной и Юго-Восточной Азии — наследники великих древних цивилизаций» с Россией — с другой. Это явная заявка на будущее идеологическое доминирование, правда, пока при отсутствии идеологии в собственной стране. Хотя есть и оправдание: пример того, что азиатские государства «сохраняют свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях». При этом «государства Азии стремятся играть более значимую роль и в мировой политике. Это абсолютно естественный процесс. Они отстаивают собственное мнение по ключевым вопросам международной повестки дня, дорожат независимостью и рассчитывают, что их объективно растущее влияние будет признано. На наш взгляд, это справедливо и в полной мере отвечает сегодняшним, да и будущим реалиям». А «если процесс не остановить — надо его возглавить» — может быть звучит упрощенно, но такая мысль Путина прослеживается по всему его выступлению.

По мнению президента России, основой для нового полюса мира должна стать экономика:

«Основой для выстраивания равноправных, направленных в будущее политических отношений, … между азиатскими странами, безусловно, является экономическое партнёрство, которое открывает реальные перспективы для устойчивого и долгосрочного развития всех <участников будущего союза>».

В этой части Владимир Путин делает акцент на логистике, «транспортной взаимосвязанности». Фактически, с его слов, Россия переквалифицируется с добычи на большой транзитный трафик по нескольким основным маршрутам, связывающим Европу и Азию. Среди них

«торговый маршрут север — юг, пройдёт через нашу территорию из стран Европы через Каспийский регион в центрально-азиатские государства, Иран и Индию. Другой — Европа — Западный Китай, который соединит российские порты на Балтике с портами Жёлтого моря. Ещё один перспективный маршрут — Арктика — Сибирь — Азия. Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь — центр Евразии — соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов». Новое объединение, которое еще предстоит построить, и к которому Путин приглашает присоединяться, это «Евразийский экономический союз», тот самый ЕврАзЭС. Он может стать основой для «большого евразийского партнёрства с потенциальным участием <его> стран, а также участников СНГ, ШОС, АСЕАН и ряда других государств».

Эти направления определят развитие нашей страны в XXI веке. Азимут взят.

В конце своего выступления для целевой аудитории из лидеров Азии Владимир Путин провел презентацию России так, как он ее понимает, и хочет, чтобы понимали другие. Вполне вероятно, что именно этими фразами он обозначил контуры будущих российских идеологем, которые она понесет во внешний мир.

Поэтому Россия:

• «с самого начала … её создания, формирования — это многонациональная, многоконфессиональная страна».

• «страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила единство, что очень важно — единство живущих в ней народов».

• многообразна: «многообразие внутри государства — это норма».

• стоит «за неукоснительное соблюдение международного права, укрепление взаимного доверия и уважения».

• строит «межгосударственные отношения, общение на справедливых, демократических началах с упором на положения Устава ООН».

• «сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом».

• действует «в пользу создания — в том числе и в Азии — системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе».

• «полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка».

Вот почему, исходя из такого российского исторического опыта, «пришло время поговорить о глобальном «концерте» моделей развития, интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы «музыка» исполнялась без фальши, без какофонии, а наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнение и интересы всех участников международной жизни».

Так была поставлена точка на пленарном заседании Валдайского клуба, и вряд ли с этим кто-то сможет поспорить.