Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Власти США намерены перебросить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих, а также две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и одну THAAD. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США.

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В сообщении сказано, что министр обороны США Марк Эспер санкционировал отправку в Саудовскую Аравию ещё 3000 американских военнослужащих, двух эскадрилий истребителей, двух батарей Patriot, одной THAAD.

Поводом для переброски войск стали атаки беспилотников на саудовские нефтяные объекты. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, однако США и саудиты обвиняют в этом Иран.