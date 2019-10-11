Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих кандидатов на ключевые позиции в его администрации: Джона Джозефа Салливана на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Российской Федерации», — говорится в распространенном заявлении.

Согласно процедуре, теперь утвердить претендента должен сенат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший посол США в России Джон Хантсман завершил свою службу 3 октября. Причиной отставки была названа «растущая семья и обязанности» в Америке.

Салливан является заместителем госсекретаря США, он также некоторое время являлся исполняющим обязанности Государственного секретаря до утверждения на этот пост Майка Помпео.

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