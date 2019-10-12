12 октября 2019 | Время чтения 10 мин

Региональный сепаратизм и парад суверенитетов никуда не делся, хотя почти 20 лет Владимир Путин и пытается выстроить жёсткую вертикаль управления с верховенством федерального закона. Многообразие госстрахования чиновников в регионах — тому доказательство.

Наталия Николаева, , 00:21 — REGNUM В Чувашии 10 октября прошла очередная сессия Госсовета республики. Гвоздём повестки стал скандальный вопрос об обязательном государственном страховании чиновников, который оказался самым обсуждаемым по продолжительности, подняв другие пласты социально-политической жизни региона. О несвоевременности закона свидетельствовали даже сложившиеся обстоятельства: пока в чувашском парламенте бились за дополнительные привилегии чиновников, в Москве председатель правительства Дмитрий Медведев совещался с руководителями 10 самых депрессивных регионов в стране и их кураторами, среди которых был и глава Михаил Игнатьев. И этот диссонанс только усугублял нынешний разлад в депутатском корпусе и в обществе в целом: ситуация накалилась настолько, что на сессии вспоминали легендарного революционера «матроса Железняка». А с высокой трибуны отсылали к аналитическим публикациям ИА REGNUM, вызвавшим федеральный резонанс, и звучали стенания чувашских чиновников, которые не щадя живота своего радеют за народ и горят на работе, а вовсе не за собственные дополнительные гарантии.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

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Региональный сепаратизм и парад суверенитетов

Меленькой и бедной Чувашии просто не повезло: по злому року или по недомыслию она оказалась на информационной передовой. Хотя раньше неё о дополнительных благах для своих чиновников озаботились другие российские регионы. Чувашский министр труда Сергей Димитриев, к примеру, с 2011 года начитал таковых 26 из нынешних 85, о чём и рассказал на сессии депутатам. Может, их и больше, но он просто всех не считал ‑ и этих хватило, чтоб начать собственное законотворчество по дополнительной защите чиновников на случай смерти, увечий или нетрудоспособности.

И надо отметить, что чуваши всё-таки чрезвычайно скромный народ, потому что у других регионов и суммы страхования в разы больше (как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье, например, на торгах оценили страхование чиновников в 1,7 млрд рублей — а в Чувашии запланировали в бюджете около 2 млн в год), и перечень услуг впечатляющий — чего только стоит пометка «vip» в закупках Ленинградской области (читайте предыдущие материалы ИА REGNUM).

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Удивительно даже не то, что такие законопроекты втихую прошли по всей стране, а чувашские чиновники оказались нерасторопными. Удивляет юридическое многообразие в регионах в части государственного страхования — вот уж где чиновники вложили широту души в юридическое творчество и законодательное крючкотворство. И такой размах обусловлен размытостью формулировок в федеральном законе о дополнительных государственных гарантиях гражданских служащих и неточностью формулировок и терминов: ну, скажите, что такое «определённые условия» в ст.53 федерального закона о государственной гражданской службе РФ? Кем определённые? Какие условия?.. Потому и плодят в регионах законы о допгарантиях госслужащим — в меру творческих способностей, собственной значимости и финансовых средств. Закон — что дышло.

Начало сессии Cap.ru

Федеральный закон в субъектах трактуют так, как хочется, о чём говорит разнообразие страховочных окладов, вариации с численностью избранных чиновников и категорий государственных служащих — даже среди этой «чиновной касты» есть деление. А в целом ситуация со страховками для региональных чиновников показывает, что региональный сепаратизм и парад суверенитетов никуда не делся, хотя почти 20 лет Владимир Путин и пытается выстроить жёсткую вертикаль управления с верховенством федерального закона. И неизвестно, что следует ждать от регионов в свете предстоящих выборов в Госдуму и так называемом «транзите власти», уже порядком набившем оскомину.

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Почему молчит прокурор?

Вопрос о госстраховании чиновников вызвал резонанс даже не столько потому, что чиновникам обеспечивают страховку за счёт бюджетных (читай — народных, наших) средств. В условиях, когда чиновники «подрубили» народ законотворческими инициативами (пенсионной реформой, налоговым бременем, ростом тарифом ЖКХ, урезанием социальной поддержки под предлогом адресности и нуждаемости), это вызывает негодование, прежде всего, по моральным и нравственным причинам. Примечательно, что начинал Михаил Игнатьев на посту главы региона с урезания привилегий чиновникам. А заканчивает — как все.

Глава минтруда Сергей Димитриев Cap.ru

Высокие чины из чувашского правительства ссылаются на известное только им предписание региональной прокуратуры, а те — Генеральной прокуратуры, и заявляют о том, что подобные страховки вводятся в регионах с 2011 года, хотя и ссылаются на федеральный закон от 2004 года.

Так, глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев высказался следующим образом, отослав к законам о государственной гражданской службе в России и Чуваши:

«Кроме того, Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведён анализ выполнения этого законопроекта в субъектах Российской Федерации и предписано прокурорам по субъектам Российской Федерации совместно с органами государственной власти принять все меры, чтобы реализовать этот законопроект в субъектах Российской Федерации».

«Изначально всё это была инициатива прокуратуры с учётом того, что федеральное законодательство есть — наше региональное чуть-чуть не исполняется. И нам они в соответствии со своими полномочиями говорят: «Слушайте, ребят, приведите всё это в соответствие». Что мы и делаем», — вторил ему руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев.

Сидящие в зале прокурорские работники отмолчались. Почему?

Примечательно, что у обычных федеральных госслужащих, не рискующих жизнью и здоровьем, нет обязательных госстраховок от смерти, увечий и нетрудоспобности по болезни. Похоже, в регионах жизнь сложнее и риски выше. В Чувашии-то точно.

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Министр труда: «Мы не вникали в подробности»

Законопроект, представленный общественности неделю назад, конечно, скорректировали из-за общественного резонанса. Да и подготовились к сессии. Выступление главы минтруда Чувашии несколько отличалось от пояснительной записки к сырому законопроекту, что хорошо. Он уточнил и цифры, и формулировки. По словам министра, предельная численность в органах власти составляет 1520 работников, из них 1374 государственных гражданских служащих, «фактически на момент разработки законопроекта работало в органах государственной власти 1252». По расчётам министерства, ежегодно на страхование потребуется до 2 млн рублей.

«Если взять по должностям, то это ведущие специалисты, главные специалисты, заместители руководителей органов государственной власти. Страхование составит в пределах 800−900 тыс. рублей в год на одного человека», — отметил докладчик.

Димитриев также сообщил, что с 2015 года по настоящее время в Чувашии «выявлено 11 страховых случаев, три — наступление смерти, восемь — присвоение инвалидности». И вынужден был признать под напором оппозиции, что «мы не вникали в подробности», что стало причиной инвалидности и смерти, что по «каждому человеку мы не разбирались». Что может свидетельствовать о спешке принятия решения или заинтересованных лицах.

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Министр труда и социальной политики также не назвал ни среднюю зарплату по региону, ни среднюю зарплату государственных служащих, растерянно отметив, что это «открытые данные». Зато обрушился на журналистов и депутатов, отметив, что «в интернет-пространстве появились публикации на тему принимаемого законопроекта».

«Типа Игнатьев может получить страховку, страхование всех государственных чиновников — это антиконституционный акт. Некоторые блогеры, включая депутатов Государственного совета, пользуясь доверием части населения, служебным положением, доводят до жителей неправильную информацию», —сказал глава минтруда, не раз подчеркнув, что действие законопроекта не распространяется на главу Чувашии Михаила Игнатьева.

Михаила Игнатьева никто и не упоминал на сессии — в лучшем случае в формулировке «глава региона».

Ток-шоу в парламенте

Сессия Госсовета по всем правилам театрального действия походила на законодательное представление, напоминая так ненавистное большинством чиновников ток-шоу с приглашённой группой поддержки. Импрессарио выступал вице-премьер — руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, у которого в стенах парламента в части выступлений едва ли не больше привилегий, чем у рядовых депутатов. Он-таки заставил себя выйти к трибуне, хотя «принципиально не готовился к выступлению». И абсолютно не подготовленный выдал оппозиции на вопрос «сколько нападений на госслужащих было с 2015 года»: «Кроме ваших нападений на нас, у нас таких нападений не зарегистрировано».

Зал взорвался аплодисментами. И такое уже не раз.

Глава минфина Светлана Енилина, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, премьер Иван Моторин Cap.ru

«Овации в зале, которые прозвучали от приглашённых, в соответствии с каким пунктом регламента звучат? Просто если это не регламентировано, то я считаю, что нужно это регламентировать. А на сегодняшний день нужно вынести замечание, либо как-то это объяснить», — отреагировал на действо член фракции ЛДПР Константин Степанов.

«Я считаю, что это эмоциональное восприятие наших коллег, которых мы пригласили на сессию», — сказала спикер Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») об избранности тех самых гостей, «наших коллег».

«Эмоциональные порывы запрещено здесь проявлять. Иначе одни сейчас будут хлопать, другие будут топать», — высказал мнение парламентарий от партии Жириновского.

Член фракции ЛДПР Константин Степанов Cap.ru

Можно полагать, что чем ближе к выборам главы региона (а плановые состоятся в 2020 году), тем больше будет эмоций не только в виде аплодисментов в нужное время, но и топота, и даже улюлюканья, как это когда-то было в ульяновском парламенте, где бывший вице-спикер даже сползла под стол от надрывного хохота над оппозицией. Правда, закончилось это для неё уголовным делом со взяткой и разбирательством федерального руководства «Единой России».

Юрий Васильев также предложил посмотреть «вторую сторону медали» — сложности работы государственных служащих, которые должны блюсти «12 ограничений и 20 запретов»:

«Сегодня государственные гражданские служащие — по-простому, по-народному говорю — даже боятся появляться в каком-нибудь кафе, и завтра же издания, которые здесь представлены, будут выставлять эти фотографии. Понимаете, куча ограничений и запретов. Даже люди боятся уже окружающих».

Госслужащим Чувашии, действительно, посочувствовали и посоветовали высокопоставленным их «не подставлять включением в привилегированную касту». Было замечено, что чиновникам и депутатам «нужно работать так, чтобы не было нападок, чтобы жители республики были благодарны, не хотелось прятать свои значки, когда они идут куда-то».

Матрос Железняк

Однако больше других досталось постоянному эксперту ИА REGNUM — члену регионального исполкома ОНФ, члену ЦИК Чувашии и лидеру регионального отделения партии «Патриоты России» Владиславу Солдатову за его гражданскую позицию, включённость в политические процессы и неаффилированность с властями. Руководитель администрации главы Чувашии Васильев пытался остроумничать, называя Солдатова «…то ли Матросов, то ли Солдатов, Сержантов»:

«Выходит в ещё одном интернет-издании, я про это интернет-издание — я понимаю, о ком вы говорите, о каком издании я говорю, в одном из фильмов говорили: «С этим аналитическим умом надо работать в бюро прогнозов». Вот я хочу сказать. Даёт некий политик комментарий… Они пишут — политик. Где этот политик? Я про это вообще не слышал. Фамилия ещё интересная: то ли Матросов, то ли Солдатов, Сержантов. Пишет, значит: перед тем, как, говорит, убегать, чиновники себе принимают льготы. Кто куда бежит-то? Ему, что ли, кажется, кто-то бежит? Я не знаю, мы пока никуда не бежим. Всё нормально».

Глава фракции «Справедливой России» Игорь Моляков Cap.ru

Васильева поставил на место и практически «приговорил» лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков:

«Матрос Железняков, вот вам фамилия. Не Солдатов».

И это выглядело символичным. Сама форма закона, принимаемого в период, когда растёт социальный протест, порождает нового «матроса Железняка», который считается одним из символов Октябрьской революции. И остаётся открытым вопрос, как это отразится на выборах в Чувашии в 2020—2021 годах, когда сначала на региональном уровне будут выбрать главу Чувашии, депутатов во всех мунициалитетах региона, а затем Госсовет республики и Госдуму.