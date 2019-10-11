Рига, , 18:52 — REGNUM

Великобритания намерена депортировать граждан ЕС, который в установленный срок не задекларирует своё постоянное пребывание в Соединённом королевстве. Об этом сегодня, 11 октября, пишет латвийский портал Mixnews со ссылкой на британские СМИ.

По сведениям The Guardian, ещё порядка одного миллиона граждан разных стран ЕС не задекларировали своё проживание в Британии. Заявки на получение вида на жительство будут принимать до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже порядка 1,8 млн граждан ЕС попросили о статусе постоянных жителей Великобритании. Среди них 92 тыс. граждан Литвы и 57 тыс. граждан Латвии. Желающих граждан Эстонии оказалось только 5,3 тыс. человек. При этом в Великобритании на постоянной основе по разным оценкам проживает 200−300 тыс. граждан Литвы. Граждан Латвии в Великобритании на постоянной основе по разным оценкам проживает от 75 до 150 тыс. человек.

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