11 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Герман Садулаев, , 19:33 — REGNUM В пенсионном обеспечении, понимаемом как «страхование на случай наступления старости», есть две концепции. Первая — накопительная пенсия. Человек работает, работает, его отчисления накапливаются на «лицевом счету» в специальном «пенсионном фонде», а фонд этот, играя на бирже, ещё и увеличивает сумму накоплений, и потом, когда наступает пенсионный возраст, человек эту свою пенсию, накопленную им самим, и получает. Больше работал, больше зарабатывал, больше отчислял — больше пенсия. Ну, если, конечно, твой фонд не прогорел, вложившись в мусорные деривативы. В общем и целом такая концепция применяется в какой-нибудь Америке, и все счастливы. Шутка. На самом деле нет. Из фильма «Нападение на Уолл-стрит» мы все, слегка идеализировавшие западные пенсионные системы, узнали, что работник не просто «может», а обязан передать свои пенсионные накопления фондовому брокеру, который купит на них какие-нибудь акции и облигации, а те упадут в цене, и работник потеряет свои накопления, и никто ему ничего не возместит, и никто ни за что не отвечает.

Былое и думы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такой вот принудительный «народный капитализм». Так называемый «народный капитализм» начался, напомню, с того, что Форд раздал рабочим своего завода акции, сделав их «акционерами». А заканчивается «народный капитализм» тем, что простых граждан обязывают вкладывать свои сбережения в фондовый рынок, в котором граждане по определению не могут ничего понять, а на рынке периодически происходит «кризис», и деньги пропадают. И только идиоты ещё не поняли, что никаких «кризисов» на самом деле нет, что с финансовым посткапитализмом всё в порядке, а «кризисы» — это просто способ отобрать деньги у населения. После очередного «кризиса» владельцы «разорившихся банков» не выпрыгивают из окон, как было раньше, во времена настоящего капитализма, а уезжают в свои поместья и на свои острова, а выпрыгивают из окон вкладчики и будущие пенсионеры, оставшиеся без пенсии.

В ожидании закрытия фонтанов

Вторая концепция — работающие граждане отчисляют деньги в пенсионный фонд и таким образом содержат неработающих, постаревших сограждан. Это так называемое «солидарное» пенсионное обеспечение. Оно отчасти проще, потому что всегда легче отнять деньги у работающих сейчас людей, чем вернуть средства, которые когда-то были отданы какому-то фонду, а фонд этот уже тридцать раз прогорел и проворовался. В общем и целом такая концепция применяется в Европе, в какой-нибудь Германии, и все счастливы. Шутка. На самом деле нет. Потому что честно отработавшие свой стаж европейцы оказываются зависимы от ныне работающих или неработающих потомков. Я много раз сам слышал от немцев, что они таким образом оправдывают политику поощрения рабочей иммиграции. Они говорят: мы старые, мы скоро пойдём на пенсию, а молодые турки и арабы будут работать и платить взносы на выплаты нам. Вот только молодые иммигранты не всегда хотят работать, а чаще хотят жить на пособия и молиться в мечетях.

В чистом виде ни та, ни другая концепция нигде не применяются. Кажется, везде существует какой-то микс. Знатоки и специалисты по сравнительному анализу пенсионных систем зарубежных стран (как правило, ныне живущие в Израиле) меня наверняка поправят и в сути, и в деталях. Но общетеоретические основания пенсионного страхового обеспечения именно таковы.

Когда в России проводили «пенсионную реформу», то провозглашали то одну концепцию, то другую, то смешанную, а как у нас в результате сейчас финансируются пенсии, кажется, никто не сможет толком объяснить, даже самые умные специалисты из Израиля. Но в общем и целом дефицит Пенсионного фонда покрывается из госбюджета. Например, в 2017-м году поступления от работающих граждан составили 4 482 миллиарда рублей, а из бюджета было выделено 3 677 миллиарда рублей. Сопоставимые цифры.

Погода солнечная Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но дело для меня сейчас, опять же, не в этом. Эта статья не про сравнительный анализ пенсионных систем и даже не про пенсионную систему России. Это антропологическая статья. Она о том, как население относится к обоснованиям пенсионной реформы. И здесь мы все видели, что «глубинный народ» России с глухим недовольством отнёсся как к «накопительной», так и к «солидарной» пенсии. Почему? Потому что народ считает (хоть и не всегда может выразить это словами), что выплата пенсий есть обязанность государства и не должна никак зависеть от каких-то там инвестиционных фондов, бирж и даже от отчислений с работающих граждан. То есть, по сути дела, российский гражданин воспринимает пенсию по старости как гарантированный базовый доход.

Концепция базового дохода сейчас активно обсуждается во многих странах. Для России перспектива выплаты базового дохода каждому гражданину со дня его рождения представляется несколько сказочной. Это что-то там такое про Арабские Эмираты и добрых шейхов. Наши шейхи — жадные и злые, наши никому ничего платить не будут. Однако пенсия по старости в сознании россиян является именно таким базовым доходом, заслуженным не только рождением, но и долгой жизнью в России. И в этом народном понимании есть глубокая мудрость и справедливость.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Любое богатство является по своей природе общим, общественным богатством, в создании которого принимает участие весь народ. И зачастую просто невозможно определить вклад каждого гражданина в цифрах. Мы даже не можем точно сказать, был ли вклад положительным или отрицательным. Например, какой-нибудь биржевой брокер мог получать очень много денег и накопить в своём фонде большую пенсию, но объективно он не увеличивал народное богатство, а вредил своей стране. А как измерить вклад в народное достояние врача-акушера? Или учителя русского языка? Только по его зарплате и отчислениям в пенсионный фонд? Всё это невозможно и глупо.

Поэтому пенсия, как базовый доход, должна быть более или менее уравнивающей, базовая пенсия должна быть достойной и достаточной для всех категорий граждан, а льготы и персональные надбавки, конечно, тоже могут быть, но зависеть от заслуг гражданина, а не от удачности инвестиционной стратегии брокера, распоряжающегося его накоплениями. Таков глас народа. И нашим законодателям стоит к нему прислушаться.