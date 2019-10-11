Таллин, , 18:43 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал встретился с главой МИЖ Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и призвал «ради разрешения конфликта на Украине» «оказать давление на агрессора Россию», сообщает сегодня, 11 октября, эстонский портал Postimees.

«Россия является в этой ситуации агрессором, нет причин идти ей навстречу», — заявил Рейнсалу, подчеркнув, что шаги навстречу Россия воспринимает как «награду за свои действия».