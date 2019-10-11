Таллин, 11 октября 2019, 18:43 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал встретился с главой МИЖ Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и призвал «ради разрешения конфликта на Украине» «оказать давление на агрессора Россию», сообщает сегодня, 11 октября, эстонский портал Postimees.
«Выход Великобритании из Евросоюза»
Глава МИД Эстонии призывает ЕС «усилить давление на Россию-агрессора»
«Россия является в этой ситуации агрессором, нет причин идти ей навстречу», — заявил Рейнсалу, подчеркнув, что шаги навстречу Россия воспринимает как «награду за свои действия».
После государственного переворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году, США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний.
В том же году Россия начала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза, а также ввела ограничения на импорт ряда товаров из стран, поддержавших антироссийские санкции.
В том же году Россия начала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза, а также ввела ограничения на импорт ряда товаров из стран, поддержавших антироссийские санкции.