Рига, , 18:38 — REGNUM Центр Симона Визенталя выразил протест в связи с недавним заявлением экс-министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, в котором он прославлял латышских легионеров СС. Текст заявления Центра Визенталя сегодня, 11 октября, приводит портал латвийского общественного вещателя LSM.

«Центр выразил свои шок и возмущение превознесением министром Пабрикса его соотечественников, объединивших силы с силами Третьего рейха», — говорится в заявлении.

Речь Пабрикса глава Иерусалимского отделения центра Эфраим Зурофф назвал «непостижимой» и «глубоко оскорбительной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пабрикс призывал «чтить легионеров СС». «Легионеры Ваффен СС — гордость латышского народа и государства. Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии», — сказал Пабрикс. Латышский легион СС был создан командованием Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны на территории оккупированной Латвийской ССР из двух гренадерских дивизий.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-министр обороны Латвии: Легионеры Ваффен СС – гордость латышей