Тбилиси, , 18:30 — REGNUM Грузия и Турция будут укреплять дружеские отношения и углублять сотрудничество в религиозной сфере. К соответствующему соглашению пришли католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй и заместитель начальника управления религиозными делами Турции доктор Селим Аргун. По информации пресс-службы патриархии Грузии, встреча состоялась 11 октября в Тбилиси, и на ней присутствовали посол Турции в Грузии и другие члены турецкой делегации, а также руководитель агентства религии Грузии Заза Вашакмадзе.

Патриарх поблагодарил представителя Турции за восстановление грузинских храмов в Тао-Кларджети (области Турции, которая исторически была грузинской территорией) и выразил надежду, что правительство Турции обеспечит участие в этом процессе зодчих, художников и реставраторов из Грузии.

Селим Аргун заверил патриарха, что Грузия была и остается не только другом и соседом, но и родственником Турции.

«Грузия для нас не только сосед и друг, но и родственник. У меня лично бабушка грузинского происхождения. Ваше святейшество, для меня встреча с Вами — большая честь. Вы значительная личность не только для Грузии, но и для всего региона», — заявил он и подчеркнул, что мусульмане в Грузии чувствуют себя защищенными и беспрепятственно исповедуют собственную веру. Он также заверил патриарха, что в аналогичном положении находятся христиане в Турции.

Отметим, что в Грузии в настоящее время функционирует множество мечетей, значительная часть которых была построена не очень давно, в годы правления Михаила Саакашвили. Что касается грузинских храмов на территории Турции, многие из них бездействуют и находятся в полуразрушенном состоянии. Представители Грузии долгие годы просили правительство Турции о реабилитации этих храмов и проводили переговоры, чтобы получить разрешение от турецких властей на проведение работ и вовлечение в них грузинских специалистов, но особого продвижения в этом деле достичь не смогли. Турецкая сторона на основании достигнутой с Грузией договоренности сама начала восстановление двух грузинских храмов в Тао-Кларджети, но грузинских специалистов к работам не допустила.