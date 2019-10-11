Анкара, , 18:22 — REGNUM Второй турецкий военнослужащий погиб с начала операции «Источник мира» в северо-восточной части Сирии, сообщил 11 октября журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.

По словам главы минобороны Турции, сержант Хаджи Бебек погиб в столкновении «с террористами «Рабочей партии Курдистана» и Сил самообороны сирийских курдов».

Напомним, о предыдущем аналогичном случае военное ведомство Турции также сообщало 11 октября.

Стоит отметить, что в военной операции «Источник мира» широко задействованы формирования так называемой «Сирийской свободной армии», вооруженной и обученной турецкими военными инструкторами.

Эти формирования действую в качестве передовых подразделений и об их потерях минобороны Турции не отчитывается.

Как сообщало ИА REGNUM, наземная фаза турецкой военной операции «Источник мира» началась вечером 9 октября после артиллерийских и воздушных ударов по позициям курдских отрядов.

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