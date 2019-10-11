Ашхабад, , 18:21 — REGNUM Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудили проблемы госграницы между двумя государствами на полях заседания Совета глав государств-участников Содружества Независимых государств в Ашхабаде сегодня, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба таджикистанского президента.

Стороны высказали надежду на то, что состоявшаяся встреча поспособствует решению ряда проблем, в том числе продвижению переговоров по демаркации госграницы. Кроме того, для укрепления правовых основ деятельности совместной комиссии, на встрече было предложено подписать согласованный проект «Соглашение о государственной границе Таджикистана и Кыргызстана».

Как подчёркивает пресс-служба таджикистанского президента, Эмомали Рахмон заверил киргизского коллегу в том, что Таджикистан — сторонник взаимовыгодного сотрудничества с Киргизией «с опорой на традиции дружбы и добрососедства».

Также главы государств обсудили ряд других э актуальных вопросов сотрудничества.