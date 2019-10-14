Варшава, , 06:27 — REGNUM С момента прихода к власти на Украине постмайданной хунты, Варшава всячески приветствовала изменения, произошедшие на наконец-то независимой Украине. Претензий было две: бандеризация и гражданская война. Почему теперь, когда возникают первые намеки на сворачивание и бандеровщины, и гражданской войны, Польша, вместо того, чтобы обрадоваться — встревожилась, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша

Новый президент Украины в своих призывах покончить с гражданской войной не побоялся даже вступить в конфликт с приверженцами нацистской идеологии в его стране. Казалось бы, соседняя Польша должна хорошо отнестись к тем пожеланиям украинского президента, которые в случае исполнения прекратят вооруженный конфликт, вот уже пять лет имеющий место не так далеко от польской границы. Но ведущая польская газета Rzeczpospolita видит происходящее не так однозначно.

Логика авторов статьи в этой газете пряма и бесхитростна: с их точки зрения, у Украины только два пути развития — или фашизация в бандеровском ключе или откат в неосоветскость. В первом варианте Польша готова Украину критиковать, но терпеть, поскольку Украина нацистская служит исправным поставщиком рабочей силы в Польшу и безудержно конфликтует с Россией. Если же Москва с Киевом договорятся на неосоветской основе и Киев задушит зарвавшихся неонацистов, то Польше, оказывается, с этой Украиной говорить будет не о чем. Удивительно, не правда ли? Ни фашистов, ни неонацистов, ни военного конфликта, ни оскорблений исторической памяти (ведь предшественники нынешних бандеровцев повинны в смертях мирных поляков), а все-таки, такие украинцы нравятся Польше больше.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Мир в Донбассе грозит Польше утратой восточной политики».