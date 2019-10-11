Севастополь, , 18:19 — REGNUM Крым и Севастополь намерены выйти к федеральным властям с совместными инициативами по реализации федеральной целевой программы и строительству важных социальных объектов. Об этом 11 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Договорились полностью синхронизировать проведение всех мероприятий, подбор и анализ лучших практик, методик в реализации федеральных, региональных проектов, мер социальной поддержки, экономических вопросах», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма и Севастополя договорились к концу года урегулировать вопрос границ двух субъектов и подписать соглашение о согласовании социальной и экономической политики.

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