Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Россия «потеряла настоящего героя, чье имя хорошо знают во всем мире». Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи со смертью дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова, скончавшегося на 86 году жизни.

Беглов отметил, что на протяжении многих лет Леонов был одним руководителей Центра подготовки космонавтов.

«Мужественный и сильный человек, он многое сделал для того, чтобы сохранить лидерские позиции нашей страны в освоении околоземного пространства», — заявил глава исполнительной власти Петербурга.

Он высказал уверенность, что память об Алексее Леонове «навсегда сохранится в сердцах россиян».