Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер обратился к властям Турции с призывом прекратить военную операцию в Сирии, сообщает 11 октября пресс-служба ведомства.

По словам Марка Эспера, военная операции Турции может угрожать военнослужащим США.

Пресс-служба Пентагона уточняет, что об этом Эспер заявил турецкому министру обороны Хулуси Акару в ходе телефонного разговора.

«Эспер ясно дал понять, что США выступают против таких действий Турции, так как они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указано в заявлении пресс-службы.

Напомним, ранее военные США ушли с направления турецкого вторжения, оставив своих союзников курдов без прикрытия.

Глава Пентагона «решительно призвал Турцию прекратить операцию на северо-востоке Сирии» и искать другие пути деэскалации ситуации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября Турция проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В ходе неё активно применяются авиация и артиллерия, наносящие удары по населённым пунктам.

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