Кито, 11 октября 2019, 17:51 — REGNUM Протестующие в Эквадоре освободили заложников из числа полицейских, захваченных в плен в ходе столкновений в Кито, 11 октября сообщает BBC.
Десятерых полицейских заставили извиниться перед согражданами и пронести по улице гроб с телом местного активиста Иносенсио Тукумби, убитого в ходе беспорядков.
Ранее сообщалось, что число полицейских, захваченных в заложники протестующими в Эквадоре, составило восемь человек.
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