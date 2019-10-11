Брянск, , 18:20 — REGNUM Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко вручила сенатору от Брянской области Галине Солодун удостоверение и нагрудный знак члена Совета Федерации, сообщили 11 октября в пресс-службе регионального парламента.

Галина Солодун представляет в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Брянской области. Она была избрана сенатором от региона 27 сентября 2019 года на первом заседании Брянской областной думы седьмого созыва большинством голосов и сменила на этом посту Екатерину Лахову.

Галина Солодун работала в газовой отрасли. В 2014—2015 годах она была заместителем генерального директора по строительству АО «Газпром газораспределение Брянск», с 2015 по 2019 год возглавляла департамент строительства Брянской области.