Москва, , 17:37 — REGNUM Судьба нормандского формата оказалась полностью в руках украинских радикалов, саботирующих отвод войск в Донбассе. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«А кто определяет, когда состоится Нормандский формат? Зеленский, Меркель, Макрон, Путин? Кто-то из них? Они же вроде как ключевые фигуры? А на самом деле, исходя из того, что происходит на Украине, это решают какие-то люди в полях», — заявил Килинкаров.

«Они видят, семь дней было для отвода. Сейчас шестой. Бах — и всё, нет Нормандского формата! Тут замкнутый круг. Либо будет политическое решение, жёсткое и понятное, которое даст возможность принимать политическое решение. Либо люди в полях будут определять, быть или не быть», — указал он.

Отметим, что готовящееся разведение войск в Донбассе срывается из-за саботажа украинской стороны в районе поселка Золотое. 8 октября лидер «Нацкорпуса», экс-командир «Азова» Андрей Билецкий объявил мобилизацию своих сторонников и призвал их ехать воевать в Золотое.

С тех пор ситуация не сдвигается с мёртвой точки. В означенное время со стороны ЛНР выпускают сигнальную ракету белого цвета, которая является сигналом о готовности отвести войска. Обратного сигнала не следует.