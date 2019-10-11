Рига, , 17:32 — REGNUM Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете в интервью латвийской газете Neatkarīgā Rīta Avīze заявила, что «Нормандский формат» и формула Штайнмайера не являются эффективными инструментами для решения конфликта на востоке Украины. По её словам, «Путин опять всех переиграл», а «Украина на пороге кризиса». Эти слова Калниете из интервью латвийский новостной портал Mixnews выводит в заголовок своего материала.

«Для Путина ситуация сейчас очень хорошая: если внутриполитическая ситуация в Киеве заставит президента Зеленского отойти от плана Штайнмайера, то Путин сможет сказать Западу — видите, я был готов, а Украина — нет. В свою очередь если Зеленский настоит на своем, то на Украине начнется период еще большей нестабильности, и 10 тысяч протестующих в Киеве будут только началом», — заявила она.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября Киев согласовал условия «формулы Штайнмайера». Они должны сдвинуть с мертвой точки реализацию Минских соглашений, которые были согласованы в феврале 2015 года предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.