Кито, , 17:31 — REGNUM По некоторым данным, протестующие в Эквадоре индейцы взяли в заложники восьмерых сотрудников полиции. Об этом пишет издание Comercio.

Протестующие нейтрализовали восьмерых сотрудников эквадорской полиции, которым власти приказали жестко подавлять протесты. Пленённых полицейских вывели на сцену в столице Эквадора Кито, где митингуют протестующие.

Руководитель Конфедерации коренных народов Эквадора Хаиме Варгас с этой же с цены обратился к властям с требованием выдать тела троих погибших в ходе протестов в обмен на пленных полицейских.

Варгас также утверждает, что в местечке Сакисили протестующие захватили 40 эквадорских военнослужащих. Он призвал власти прекратить репрессии против манифестантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Эквадоре начались после решения президента этой страны Ленина Морено провести либеральные экономические реформы, в частности, либерализацию цен на моторное топливо и отмену субсидий на него.