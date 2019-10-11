Москва, , 17:30 — REGNUM Телевидение на Украине окончательно утеряло возможность представлять альтернативные точки зрения, и каналы превратились в своего рода филиалы политических партий — в зависимости от того, какой олигарх тем или иным каналом владеет. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Прекратите на Украине превращать национальные каналы, которые принадлежат тем или иным олигархам, в партийные структуры. Тогда их будут смотреть украинцы — если там будут разные точки зрения, если там можно будет поднять вопрос по языку, можно будет пригласить реальную оппозицию», — заявил Килинкаров.«Чем больше вы будете приглашать туда своих и создавать комфортные условия, тем больше люди будут смотреть передачи, где есть свобода слова и право выступить», — указал он, обращаясь к украинской стороне», — подчеркнул он.