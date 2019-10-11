Киев, , 17:30 — REGNUM У Киева пока есть три варианта действий в отношении части Донбасса: реализация минских соглашений с предоставлением региону автономии, силовой путь и замораживание конфликта. Об этом 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Артур Белоус.

«Кроме военного (варианта возвращения Донбасса — ред.) и предоставления автономии этим территориям, другого пути нет в мире. Есть путь замораживания конфликта, установление стены, отгораживание. Предоставление автономии — это мирный путь. Другого пути нет», — сказал Белоус.

Он считает, что Киев может ввести для жителей Донбасса амнистию и предоставить региону статус автономии как у Северной Ирландии.

«Железная леди Маргарет Тэтчер послала военные эскадроны и освободила Фолклендские острова на 10 тыс км от Англии, чтобы не потерять Северную Ирландию. Она заключила соглашение с теми сепаратистами — Ирландской республиканской армией. Острову был предоставлен статус автономии. Более того, были амнистированы все боевики. Если за пять лет мы не можем разобраться, кто убивал на майдане, хотя тут были сотни камер, в центре Киева. То как можно будет разобраться, у кого руки как у Ющенко чистые и не воровали, а у кого в крови?» — задался вопросом Белоус.

Он напомнил, что в 2014 году пятый президент Петр Порошенко также как и Зеленский одержал победу на выборах как президент мира.

«Пока в своей риторике Зеленский повторяет все то, что говорил Порошенко… Во внешнеполитическом смысле их программные концепты похожи. Напомню, в свое время Порошенко тоже победил как президент мира. Но произошло не так как хотелось. Та же «формула Штайнмайера» родилась во время президентства Порошенко. Он её одобрял. Дело в том, какой путь выберет Зеленский? И не только от него будет зависеть реализация минских соглашений», — рассказал Белоус.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией в рамках минского и нормандского форматов или привлекать к переговорному процессу другие страны. Он сообщил, что если ему не удастся вернуть Донбасс, «на мое место придут другие, пусть они это сделают».