Чандигарх , , 17:30 — REGNUM Влиятельный деятель оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Гулам Наби Азад вновь выступил с критикой правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом 11 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своей речи на предвыборном митинге в городе Чандигарх Гулам Наби Азад подчеркнул:

«ИНК день и ночь трудится на благо жителей Индии, но мы не хвастаемся этим всему миру». По словам индийского оппозиционного деятеля, партия Нарендры Моди лишь «болтает и ведёт пиар-кампанию в СМИ и в социальных сетях».

Напомним, что 21 октября в индийском штате Харьяна пройдут выборы в местное законодательное собрание.