Рига, , 17:25 — REGNUM Правительство Латвии сегодня, 11 октября, утвердило бюджет страны на 2020 год, сообщает латвийский новостной портал Delfi. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш называет его «рекордным в новейшей истории страны», однако в нём, как ранее сообщало ИА REGNUM, не нашли денег для обещанных повышений зарплат медикам и учителям, а также не хватило денег на повышение пенсий.

Доходы бюджета составят 9,89 млрд евро, расходы — 10 млрд евро, отмечает латвийское новостное агентство LETA. Максимальный размер госдолга в конце 2020 года по прогнозам при этом будет составлять 11,75 млрд евро.