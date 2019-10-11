Киев, 11 октября 2019, 17:25 — REGNUM Минские соглашения предусматривают предоставление отдельным регионам Донбасса особого статуса, а не автономии в составе Украины. Об этом 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Александр Палий.
Он напомнил, что в минских соглашениях не предусмотрено право Донецка и Луганска создавать свои парламенты и правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит последним результатам соцопроса группы «Рейтинг», согласно которым почти 30% украинцев согласны предоставить Донбассу автономию. Он сказал, что не готов давать автономию Донбассу, поскольку этот статус ведёт к отделению территории.