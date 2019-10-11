Душанбе, , 17:24 — REGNUM В Таджикистане с 1 октября 2019 года план осеннего призыва к срочной службе в рядах Вооружённых сил страны был выполнен на 45%, а Горно-Бадахшанская автономная область уже даже перевыполнила его — 110%.

По словам начальника пресс-центра министерства обороны Таджикистана Орифа Нозимиёна, военные комиссариаты Исфары и Истаравшана Согдийской области страны досрочно выполнили план-наряд осеннего призыва в армию

В столице Таджикистана, городе Душанбе за это время призвано в ряды ВС 48% от плана, районы республиканского подчинения (РРП) — 46%. Полностью выполнили призывной план районы Рогун, Сангвор, Лахш и Нурабад. Показатели по Хатлонской области составили 32%.

Напомним, что 1 октября 2019 года в Таджикистане начался осенний призыв в армию. Закончится он 30 ноября 2019 года.