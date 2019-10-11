Ташкент, , 17:24 — REGNUM Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в ходе пленарного заседания 11 октября одобрил закон «О валютном регулировании», согласно которому отныне за пределы страны можно вывозить около 10,5 тысяч долларов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Разрешить вывоз за рубеж в эквиваленте 100 миллионов сумов (один доллар — 9400 сумов)», говорится в новом законе.

Также, новым законом физическим лицам республики разрешается свободно открывать счета за границей.

По мнению законодателей, принятие закона будет способствовать реализации прав резидентов и нерезидентов свободно распоряжаться собственными валютными средствами.

Ранее вывозить из Узбекистана разрешалось сумму, эквивалентную 5 тысячам долларов.