Москва, , 17:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский нанёс удар собственной репутации, не продемонстрировав готовность ответить даже на самые очевидные вопросы. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Этот человек является президентом Украины и он определяет стратегию. Везде, в документах он определяет эту стратегию и языковую в том числе. И это один из самых резонансных законов, который был принят во времена Порошенко. Он не может не знать об этом», — заявил Мирошник. «Будучи президентом, у министра образования не надо ничего спрашивать. Всего лишь процитировали закон об образовании», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября с самого утра отвечал на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона. При этом он так и не смог дать ответа на вопрос о переводе всех русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

«Я не знаю, что имела ввиду министр. Она со мной не советовалась. Вопросы языка и образования всегда качают общество. Мне интересно выяснить этот вопрос», — ответил президент.