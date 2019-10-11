Москва, , 17:15 — REGNUM В ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что до сих пор не соответствуют элементарным требованиям для своей должности. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Указывая на Порошенко, Зеленский говорит, что он уже не президент. Однако сам Зеленский не понял, что он уже президент. И за каждое своё слово должен нести ответственность», — заявил Мирошник.

«Когда президент отвечая на вопросы, говорит, что этого он не знает… почему надо со следующего сентября не будет преподавания? Говорит — а я не спросил. Это другие законы», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября с самого утра отвечал на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона. При этом он так и не смог дать ответа на вопрос о переводе всех русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

«Я не знаю, что имела ввиду министр. Она со мной не советовалась. Вопросы языка и образования всегда качают общество. Мне интересно выяснить этот вопрос», — ответил президент.