Москва, , 17:11 — REGNUM Сделка по зенитно-ракетным комплексам С-400 выгодна России и Турции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он отметил, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу предельно ясно объяснил, почему его страна, решив заиметь собственные ПВО, в качестве партнера выбрала именно Россию.

«Конечно, многое определяется качеством зенитно-ракетных комплексов С-400. Но дело не только в этом. Россия не обставляла эту сделку никакими условиями. У нас есть товар, у них — деньги. Сделка выгодна обеими сторонам. Вот и все», — отметил сенатор.

Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу закупку Анкарой российских ЗРК С-400 и выразил озабоченность решением Турции.