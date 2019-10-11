Степанакерт, , 17:09 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев по приглашению министра иностранных дел республики Арцах Масиса Маиляна принимает участие в форуме «Сотрудничество во имя справедливости и мира» в Степанакерте. Об этом 11 октября пресс-служба югоосетинского внешнеполитического ведомства.

Дмитрий Медоев выступил с докладом, в котором рассказал об истории взаимоотношений Осетии и Армении, а также изложил современное состояние отношений Южной Осетии и Арцаха, наметил перспективы сотрудничества.

В рамках форума участники обсудят проблему мирного урегулирования и права народа Арцаха на самоопределение, а также возможностей расширения международных связей республики. В мероприятии принимают участие более 150 участников из 30 стран — представители политических и общественных структур.

Соорганизаторами форума являются министерство иностранных дел Республики Арцах и армянская революционная федерация Дашнакцутюн.