Рига, , 17:04 — REGNUM Представители правительства Латвии на внеочередном заседании утвердили проект бюджета на 2020 год. Доходная часть запланирована в размере 9,894 млрд евро, расходы — 10,002 млрд. Об этом пишет LSM.

Отмечается, что в сравнении с 2019 министры рассчитывают увеличить доходы на 717,1 млн евро, расходы на 610,1 млн. Бюджет Латвии свёрстан из гипотезы, что ВВП страны вырастет на 2,8%. В этом случае дефицит составит 0,34% от ВВП.

Согласно документу, самоуправления в Латвии в 2020 г. получат 18,8% от общих налоговых сборов, против 19,6% в текущем году.

«Важно, что бюджет-2020 не предусматривает никаких изменений в налоговой политике, — сказал министр финансов страны Янис Реирс. — Минимальный необлагаемый уровень доходов составит 300 евро в месяц, что касается размера минимальной заработной платы в 500 евро, то это состоится уже в 2021 году».

Член Совета Банка Латвии Мартиньш Казак отметил, что проект не идеален, но приемлем. Документ поступит для окончательного утверждения Сеймом.