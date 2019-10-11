Иерусалим, , 16:53 — REGNUM Несколько десятков офицеров запаса Армии обороны Израиля подписали опубликованное в соцсети Facebook обращение к правительству страны с призывом оказать помощь сирийским курдам в борьбе против турецких войск, сообщает 11 октября газета The Jerusalem Post.

В петиции, организованной одним из офицеров, указано, что Израиль не должен оставаться в стороне «когда у нас на глазах целый народ брошен своими союзниками и оказался без защиты».

Обращение адресовано премьер-министру Биньямину Нетаньяху, одновременно являющегося министром обороны Израиля, а также начальнику Генштаба Авиву Кохави.

В обращении содержится призыв предоставить сирийским курдам материальную, медицинскую и военную помощь.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал поддержку «доблестным курдам», против которых началась турецкая военная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября ВС Турции проводят военную операцию против курдов в северо-восточных районах Сирии.

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