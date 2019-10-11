Ашхабад, , 16:50 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ашхабаде, где проходит заседание Совета лидеров стран СНГ, подарил президенту России Владимиру Путину книгу про нагорно-карабахское урегулирование.

Речь идет о книге Владимира Казимирова «Мир Карабаху: посредничество России в деле урегулирования карабахского конфликта».

Казимиров был главой посреднической миссии России в 1992—1996 — сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от России.