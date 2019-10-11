Пекин, , 16:48 — REGNUM В рамках празднования 70-летия создания КНР, пекинским издательством «Жэньминь чубаньшэ» выпущена в свет «Хроника основных исторических событий КНР в период с октября 1949 по сентябрь 2019 года», сообщает 11 октября Синьхуа.

Отражая всесторонние успехи, достигнутые за годы существования КНР, книга делает основной упор на события, последовавшие за XVIII Всекитайским съездом КПК, и отмечает происходящие перемены.

На презентации книги директор издательства «Жэньминь чубаньшэ» Цзян Маонин отметил, что она послужит важным и авторитетным научным и учебным пособием по истории КПК и КНР и будет широко востребована в обществе