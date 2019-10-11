Москва, , 16:47 — REGNUM В ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский старался отстаивать тезисы, которые и привели его к власти, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«В целом Зеленский старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти, и тем самым подтвердил наличие сохраняющегося общественного запроса на смену курса с войны на мир». — написал Косачёв в Facebook.

Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, какое сопротивление это встретит — и уже встречает — у сторонников войны до победного конца, рассуждает сенатор.

«Посмотрим, чья возьмет. В стране, где ключевые вопросы решаются улицей, а не диалогом политических сил, возможно все», — допустил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с разведением войск в Донбассе и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей.