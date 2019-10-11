11 октября 2019 | Время чтения 12 мин

История с курдами показала, что Америка, когда ей очень надо, особенно когда надо выжить, может кинуть абсолютно любого, невзирая на лица и ранее обещанное. В лучших традициях классического кино «ничего личного, просто бизнес». Да и про известного шерифа поговорка в памяти всплывает тоже

Александр Запольскис, , 18:04 — REGNUM Казалось бы, что может быть общего у Украины с курдами? На первый взгляд, народы, география и история совершенно разные. Однако бывший министр иностранных дел Павел Климкин в своем твиттере уже панически изумился: ну, не могут же великие США кинуть Украину так же, как они только что это сделали со своим ключевым союзником в Сирии. А как же много раз обещанная вечная дружба?

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Впрочем, смех смехом, но чисто по человечески бывшего главу МИД Украины понять можно. Ставка на Америку, которая «с нами» сегодня осталась последним и, откровенно говоря, единственным камнем в фундаменте постмайданного украинского недогосударства. Как и до майданного тоже.

Еще совсем недавно монолитный западный вектор очевидным образом распался. Вашингтон с Брюсселем ведут прямую санкционную войну, и Евросоюзу становится поддерживать американский проект на Украине откровенно в тягость. Все для себя полезное Европа оттуда уже извлекла. Стараниями европейских, американских и международных банков, включая Валютный фонд и Всемирный банк, страна окончательно загнана в долговую кабалу, выбираться из которой ей придется тяжело, долго и очень дорого.

При собственном номинальном ВВП всего в 124 млрд долларов на 40 млн населения за 2018 год и тотально дефицитном бюджете, внешний долг государства на 1 ноября 2018 достиг 74,32 млрд. Из них 13 млрд международным кредиторам, 21,19 млрд — прочим держателям украинских долговых обязательств, 7,29 млрд — кредитов формально частным компаниям (вроде железных дорого Украины), но под государственные гарантии, и так далее.

Что любопытно, список кредиторов весьма обширен. Он включает как международные финансовые структуры, так и прямые государственные займы. Например, полмиллиарда украинцы должны Японии, 300 млн долларов — Канаде, 260 млн — Германии, 610 млн — России, но почти ничего, всего каких-то 10 миллионов — своему лучшему другу — Америке. То есть в случае полного разрушения Украины, даже ее абсолютного исчезновения с политической карты мира, непосредственно Соединенные Штаты сколько-нибудь заметных потерь не понесут. Такая вот интересная дружба.

На дне Иван Шилов © ИА REGNUM

Да и в части самой дружбы, как выяснилось, Киев ее понимает довольно специфично. Увидев, сколь легко президент Трамп бросил курдов умирать под гусеницы турецких танков, украинские официальные лица внезапно начали активно напирать на невозможность нарушения былой дружбы, напрочь забыв, как они сами активно играли против США и Трампа всего три года назад.

Вообще эта история с вмешательством в американский внутренний демократический процесс с каждым днем обрастает откровенно комичными подробностями. Начавшись как попытка свалить Трампа, якобы обманом узурпировавшего высший пост в государстве благодаря тайному вмешательству российских спецслужб, погоня за шпионами случайно опрокинула шкаф, из которого продолжают вываливаться самые неожиданные скелеты.

Русского вмешательства найти не получилось, зато оказалось, что украинское как раз имело место быть. Хотя вскрылось это еще в 2017 году, заведомо тенденциозно и откровенно антитрамповски настроенные американские СМИ замалчивали факты достаточно успешно.

Где-то напирая на непроверенный характер слухов, где-то списывая на неверную трактовку обычных деловых контактов простых частных лиц, а где-то откровенно играя на подковерной бюрократической грызне демократов с республиканцами в целом. Уж очень хотелось обнаружить конкретно русский след, потому все прочие факты попросту отбрасывались.

Но Украина не была бы собой, не наступи она на грабли еще раз. Да еще так удачно. Выступая на радио «Новое время» бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прямо сказал, что в президентские выборы в США 2016 года его страна не только вмешивалась самым непосредственным образом, одним из главных участников процесса является нынешний директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

Артем Сытник (сс) Gal777

А что такого? По местным законам он ведь юридически ничего не нарушал. Подумаешь, передал финансовые документы украинской Партии регионов предвыборному штабу Хиллари Клинтон. Делов-то! Да и вмешиваться он, откровенно говоря, не собирался. Просто во внутриукраинской политической драке требовалось как-то перекрыть краник американской финансовой помощи конкурентам. А они как раз якшались с теми представителями деловых кругов Америки, которые в большинстве своем поддерживали Трампа. Ну и, согласно классике, враг моего врага… со всеми вытекающими.

Согласитесь, ведь хитро же комбинацию придумали. С таким компроматом Хиллари получает прекрасную возможность обвинить Дональда в тесных связях с Москвой. В самой лучшей форме — предательстве Родины. Ведь если Кремль, а «Партия регионов», это все знают, имела репутацию как раз прокремлевской, помогал Трампу, да чем угодно, деньгами, информацией, идеологическими операциями, влиянием на общественное мнение, то значит, итоги выборов с достаточно хорошими шансами можно признать нелегитимными.

В общем, демократы в такой подарок вцепятся обеими руками. Начнется шумиха. Пойдет расследование. Финансирование «Партии регионов» тут же пересохнет, а собственных денег на сколько-нибудь серьезные властные претензии у нее нет. Одним выстрелом убиваются два зайца. И конкурент с дорожки сойдет, и демократы добро не забудут. Во всех смыслах. Как чисто материальном — просто дадут денег на дальнейшее развитие демократии без требования отчета по их фактическому расходованию, так и стратегическом.

Война против России являлась одним из ключевых лейтмотивов президентской программы Хиллари Клинтон, что полностью совпадало со стратегической линией всей постмайданной Украины. Значит, дадут оружия, денег, а то и свои войска на передовую пришлют. И тогда точно материализуется сладкая мечта некоторых нацистов въехать на Красную площадь на броне американского «Абрамса». Чтобы потом российские оккупированные территории пилить, пилить, пилить, растаскивать по карманам, и опять пилить, пилить и снова пилить.

Хиллари Клинтон (сс) Gage Skidmore

Самые жирные куски, конечно, достанутся боссам из-за Атлантики, но и крошек с их стола тоже ожидалось более чем достаточно. Плюс бочка варенья и корзина печенья за вовремя подкинутый козырь.

И ведь они до сих пор не понимают, почему столь многообещающее предприятие не срослось. Иначе бы сейчас об этом молчали особенно упорно. Но нет. Не укладывается в голове, что Америка, конечно, имеет интересы, местами с Россией расходящиеся, но Америка Трампа это совсем не то же самое, чем должна была стать Америка Хиллари Клинтон.

Не сумев втянуть Москву в братоубийственную прямую войну, Украина для Соединенных Штатов сегодня всякую полезность утратила. Точнее, теперь им становится значительно более выгодным ее крах. Не из какой-то персональной обиды, хотя она, как говорят источники, у Трампа на киевских хитрованов, имеется в товарном количестве. Важнее другое.

Во-первых, эскалация американской поддержки полностью исчерпала свободное пространство для маневров. Усиление экономических санкций делает Россию только сильнее, а в военном отношении Вашингтон может разве что объявить начало ядерной войны, что он делать категорически не намерен. Но и топтаться на месте без явно видимого увеличения нажима означает критичную утрату геополитической репутации.

Тем более что Россия, по сути, является вторичной целью в куда боле важной войне с Китаем. Так что самым правильным ходом в сложившейся позиции будет тактически красиво отступить. В идеале как-нибудь так, чтобы в процессе полностью обнулить все предыдущие с ней связанные ходы, обещания и заявления.

Во-вторых, все, кто надо, в Америке на украинских долгах уже заработали. Даже ее полный дефолт особых хлопот не доставит. Даже наоборот, косвенно ударит в первую очередь по тем структурам, которые Трамп уже неоднократно обещал реформировать. В том числе, по МВФ, и что куда важнее — по Евросоюзу.

Подписи Соединенных Штатов под Минскими соглашениями нет, тогда как закорючки Парижа и Берлина имеются. Значит теперь можно с ясным взором умыть руки, мол, это только ваши внутренние проблемы. Европа вообще помогает Киеву слишком мало, а раз так, то и США в одно лицо тянуть эту лямку больше не намерены.

Ну, и в-третьих, разыграв украинский гамбит, Трамп изящным айкидошным приемом помог демократам со всей дури самостоятельно влететь в трясину по самые уши. И это для него сейчас играет самую важную роль, многократно превосходя все прочее. Расширение масштабов скандала перед началом выборной гонки 2020 года дает ему плюс, а Демократической партии однозначно минус.

Дональд Трамп

Как потому, что тем самым мгновенно обнулился ее главный кандидат Джо Байден, оставив из ведущей тройки наиболее слабую фигуру Элизабет Уоррен, так и по причине критичного подрыва репутации абсолютно любой кандидатуры от демократов, даже если у них получится найти кого-нибудь лучше.

Расследование Мюллера показало, что Трампу Москва не помогала и это юридический факт. А вот теперь вскрывается, что конкурент Трампа иностранным вмешательством наоборот пользовался. Стало быть, совравший единожды, теперь обязан оправдываться вечно.

Вот как-то фатально не везет всем с Украиной связавшимся. Включая самих украинцев, чья правящая элита так и не сумела понять смысл многочисленных звоночков, раздававшихся с того берега Атлантики еще с майского визита Помпео в Сочи — проект «Украина» закрывается. Отдельные ее хитрые деятели еще могут лелеять мечту на этом лично для себя нагреться, но в государственном смысле в своем нынешнем виде будущего у нее нет. Не только в абстрактном философском смысле, а вообще буквально.

И вот этим публичным добровольным признанием о вмешательстве в прошлые американские выборы, Киев подписал себе окончательный смертный приговор. Он сумел совершить невозможное — объединить против себя интересы желающего сатисфакции Трампа и его оппонентов, мягко скажем, тоже не желающих трясти перед публикой своим грязным бельем. Тем более, рисковать деньгами, как это уже произошло с фирмой сына небезызвестной Нэнси Пелоси, той самой, которая объявила о начале процедуры очередного импичмента президента США.

Самое забавное, что для доведения Украины до официальных похорон всем заинтересованным сторонам достаточно просто ничего не делать. Вашингтону — не давать денег на поддержку ВСУ. И разводить руками на просьбы как-то повлиять на МВФ, тоже вдруг решившего не давать новых траншей потому, что правительству страны по-прежнему не удается показать хоть сколько-нибудь значимый прогресс в борьбе с коррупцией и продажей земли.

Кукиш Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

И даже Евросоюз стал внезапно прозревать. Парламент Нидерландов внезапно потребовал еще раз перерасследовать застрявшее дело с малазийским боингом, на этот раз с пристальным вниманием к роли Украины в нем. Опять же всплыло и затеплилось собственной жизнью старое и по началу даже почти забытое предложение президента Германии.

Формула Штайнмайера, при всех усилия по ее дискредитации, уже начала публично сминать нынешнюю конструкцию украинской государственности. Попытка ее замены на формулу Зеленского или даже на его более радикальный «план Б» по Донбассу не может отменить того факта, что кроме радикального национализма никакой другой хоть более-менее действенной альтернативной национальной идеи у украинской правящей элиты попросту нет. А нацисты тихо сдаваться не собираются.

Впрочем, с ними у Зеленского сложился классический пат. Каких-либо внутренних сил привести нацистов к покорности ему найти негде. И хотя на митинги против исполнения формулы (что немецкой, что самого президента Украины) радикалам удалось вывести лишь десяток тысяч человек, фактический масштаб их поддержки среди населения оценивается не менее чем в 3−4 миллиона человек или, по меньшей мере, около 8−10% граждан.

Что еще важнее, в той или иной степени их позицию в неприятии мирного урегулирования кризиса разделяет абсолютное большинство политических сил и олигархата Украины. Потому что иначе их всех ждет суд, не столько праведный, сколько заведомо желающий свалить всю ответственность за былое на любых крайних, на роль которых эти подходят просто идеально. А жить хочется, но бежать уже некуда.

Оставалась единственная надежда на заокеанского большого папу. Она сохранялась даже после полного фиаско визита Зеленского в США, где его буквально публично поматросили и бросили. Правда, носила она уже преимущественно иррациональный характер в стиле «ну не могут же они».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

И тут вдруг эта история с курдами, показавшая, что Америка, когда ей очень надо, особенно когда надо выжить, может кинуть абсолютно любого, невзирая на лица и ранее обещанное. В лучших традициях классического кино «ничего личного, просто бизнес». Да и про известного шерифа поговорка в памяти всплывает тоже.

Что характерно, больше всего в холодном поту вздрогнули даже не те, кто в Киеве у власти сейчас. Этим еще кажется возможным что-то переиграть и как-то изменить с надеждой на улучшение. Сильнее всего испугались как раз бывшие, вроде Павла Климкина и Петра Порошенко. Став окончательно отработанным материалом, они седалищем ощущают, чьими шкурами настоящие власть имущие начнут расплачиваться в первую очередь.

А ведь им говорили, их много лет подряд предупреждали, сколь наивно и опасно пытаться считать себя единственным пупом земли. Статус главного мирового гегемона оказался неподъемным даже для Америки. Что уж тут говорить про местечковых. Но они почему-то упрямо мнили себя самыми хитрыми на планете. Буквально коварными по-византийски. Аж целой Америкой на выборах вертели! Теперь придется за глупости платить. Как курдам.