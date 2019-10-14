Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Генерал ВВС США в отставке Хоук Карлайл в своей публикации бьет тревогу: США уже не самые сильные в небе. Почему бывший командующий боевым авиационным командованием ВВС США крайне недоволен происходящем в сфере международного расклада вооруженных сил, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сравнивая происходящее сейчас с временами Холодной войны, Карлайл обращает внимание на уменьшившееся в десятки раз количество боевых самолетов, закупаемых ВВС США ежегодно. Только в нынешнем веке количество эскадрилий боевых истребителей ВВС США сократилось почти втрое. По мнению отставного генерала, былое лидирующее положение США воспринимать происходящее в мире как праздник, но теперь он закончился ‑ и наступают суровые будни.

В определенных военных сферах РФ и КНР не только держатся вровень с США, но уже и начинают их обгонять, как это произошло в области гиперзвукового оружия. И Китай, и Россия последние десятилетия проявили недюжинные таланты в стратегическом планировании. В нынешнем мире возрастающей сложности взаимодействий сам факт того, что США прозевали момент, когда Россия и Китай смогли бросить им вызов, говорит скорее не о нехватке самолетов в ВВС, а о нехватке светлых голов в генеральном штабе США. В тот момент, когда эта страна переживает еще и внутриполитический кризис, такая ситуация может закончиться для них весьма печально.

Читайте статью Владимира Васильева «Праздник для США закончился».