Калининград, , 16:38 — REGNUM В Псковском областном собрании депутатов подготовлен проект федерального закона, который предполагает смягчение ответственности депутатов региональных парламентов за незначительные ошибки в декларациях о доходах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, законопроект сегодня, 11 октября, представил в Калининграде коллегам по Парламентской ассоциации Северо-Запада России псковский депутат Владимир Яников («Единая Россия»).

Речь идёт об изменениях в статью 12 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

По словам Яникова, действующей редакцией не предусмотрено разграничение видов ответственности за подачу недостоверных сведений о доходах и расходах: опечатка в декларации и предумышленное сокрытие финансовых активов влекут одинаковые последствия — оба нарушения являются основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

«Я вхожу в состав комиссии, проверяющей достоверность поданных депутатами сведений о доходах, и на заседаниях иногда приходится рассматривать ситуации, которые, очевидно, являются недоразумением. Например, цифры в дате открытия банковского счёта по ошибке переставлены местами, неверно указан год выпуска транспортного средства или представлены неполные сведения об имуществе несовершеннолетнего ребёнка, не проживающего с депутатом. Согласно действующему законодательству за такие нарушения решением сессии можно лишить депутатского мандата», — прокомментировал инициативу Владимир Яников.

Он отметил, что в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов уже введена законодательная норма, позволяющая не принимать к ним жёсткие меры в случае допущения незначительных непредумышленных ошибок.

«Это вопрос справедливости, поэтому предлагается и для депутатов законодательных органов субъектов предусмотреть несколько видов ответственности за неточности в сведениях о доходах. Не лишать за опечатку статуса депутата, а ограничиться предупреждением». Владимир Яников, депутат Псковского областного собрания депутатов

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на очередной сессии Псковского областного собрания депутатов в конце октября. В случае его одобрения он будет направлен в Государственную думу РФ. Комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам поддержал законопроект.

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