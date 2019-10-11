Мурманск, , 16:37 — REGNUM Марина Ковтун, досрочно покинувшая пост губернатора Мурманской области в апреле этого года, заняла должность президента НП «Русский Лосось». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партнёрства.

Ковтун стала первым президентом НП, эта должность утвердил вместе с назначением на неё экс-губернатора.

На сайте компании уже появилась биография новоиспеченного президента.

«М.В. Ковтун — рыбак-нахлыстовик с большим стажем, активно продвигает принцип гуманной рыбалки — «поймал-отпустил». Увлекается стрельбой, горными лыжами и фотографией, любит путешествовать», — говорится о ней на странице НП.

Напомним, после ухода Ковтун с поста губернатора ей прочили место сенатора в СФ. Сама экс-глава Заполярья эти предположения не комментировала.