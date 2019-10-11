Модест Колеров, 11 октября 2019, 16:37 — REGNUM На саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде вожди Азербайджана и Армении обменялись историческими упрёками, которые глубоко обнажили всю фальшь их исторической политики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил Армению за установку памятника армянскому гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде.

Красное знамя победы над Гитлером
Красное знамя победы над Гитлером

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян, пытаясь оправдать прославление Гарегина Нжде, активно начатое в Армении при его свергнутом предшественнике Серже Саргсяне, стал его прославлять ещё больше:

«Очень важно, чтобы мы знали объективную оценку истории. Говорится, что Нжде умер во Владимирской тюрьме. Очень многие советские деятели умерли во Владимирской тюрьме. Солженицын был в Гулаге. И что? Мы считаем всех осужденных во времена с 1937 по 1950 год врагами народа? Если так, то очень многие выдающиеся деятели были осуждены и закончили свои дни в тюрьмах, но это не значит, что всё это мы должны воспринимать как факт».

Остаётся только недоумевать: почему Пашинян так мало сделал для прославления этого «святого» Нжде. Но требовать от Пашиняна много не стоит.

Он равен с его критиком Алиевым в лицемерии. Ведь в Азербайджане точно так же — в предательство священной памяти об азербайджанских героях Красной Армии, погибших в борьбе против Гитлера и его союзников, — прославляется и увековечивается другой гитлеровский пособник — азербайджанский деятель Мамед Эмин Расулзаде.

Но поскольку именно Пашинян нашёл новые аргументы в пользу «святости» Нжде, — надо напомнить ему документальные свидетельства другого армянского поклонника Нжде, опубликованные им в Армении. Поклонникам Пашиняна и Нжде стоит в полной мере оценить всю меру адвокатской лжи о «невинном» Нжде и всю меру предательства ими священной памяти об армянских героях Красной Армии, погибших в борьбе против Гитлера и его союзников:

НЖДЕ И ГИТЛЕР: подробности. Из сборника документов: Ваче Овсепян. Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика. Ереван, 2007:

Протокол допроса 12 октября 1944 г.

«[Берлин, октябрь 1942:]

В заключение я спросил: чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне. Я предложил… открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению.

Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян — примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в диверсионных и других целях в Советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск.

Друм также сказал, что во время отступления Красной Армии вместе с войсками отходит и много народу из числа населения и что эти — переброшенные в Армению и владеющие армянским люди — должны развернуть соответствующую прогерманскую агитацию, чтобы никто не отошёл вместе с большевиками» (С. 146)

«Когда я ещё находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4-х месяцев. (…) В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями» (С. 149−150)

Протокол допроса 17 октября 1944 г.

«— Какую подготовку проходила в Германии представленная вами группа армян?

— Группа эта проходила военно-боевую подготовку и в конце — подрывное дело. Подготовка шла примерно 8 месяцев.

— Следовательно, эту группу подготавливали в качестве диверсантов?

— Вся эта группа подготавливалась в качестве диверсантов в пользу немцев» (С. 155)

Обвинительное заключение. По следственному делу № 111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде)

«В августе месяце 1943 г. Тер-Арутюнян Г. Е. [Нжде] приезжал в Крым, выступал перед вышеуказанными разведчиками-диверсантами с призывом выполнять задания немцев (том II, листы дела №№ 309, 310)» (С. 83)

«В период Второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской Армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав «Армянского национального совета», созданного в Берлине в 1942 г.» (С. 84)

Кто-то ещё в Армении смеет говорить, что именно этот гитлеровский клоун и пособник Нжде «спасал» армян от новой турецкой угрозы геноцида? Кто-то ещё смеет говорить о «революции совести» имени Пашиняна?

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