Ашхабад, , 16:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что его украинский коллега Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в Донбассе. Об этом российский лидер сказал сегодня, 11 октября, на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Ашхабаде.

Путин прямо сказал, что президент Украины Владимир Зеленский явно не может обеспечить отвод подразделений ВСУ в Донбассе, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Минске.

«Вот, что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых. Ну, не может», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что националистические военные формирования прибыли в зону конфликта в Донбассе и публично заявили, что в случае оставления частями ВСУ своих позиций, они их займут.

В итоге ВСУ не уходят с позиций, при том что представители народных республик Донбасса уже не раз сигнализировали о готовности начать разведение войск, но с украинской стороны сигналов нет.

«С той стороны ничего нет, никакого ответа. Мы знаем, почему. Националисты пришли туда и не дают армии уйти. Говорят, если армия уйдет, мы станем. Армия не уходит. Но здесь нужно, нужно проявление политической воли», — констатировал президент России.

Он также вступил в некоторую полемику с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который на том же совещании призвал всех лидеров стран СНГ поддержать президента Украины Владимира Зеленского.

После констатации отсутствия разведения сил в Донбассе Путин подчеркнул, что данная ситуация лишний раз показывает — поддерживать надо не конкретных людей, а проводимую ими политику.