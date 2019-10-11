Одесса, Украина, , 16:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский лично представил нового главу Одесской областной государственной администрации, бизнесмена Максима Куцего, сообщает 11 октября официальный сайт украинского президента.

Одновременно был подписан указ об увольнении врио главы Одесской обладминистрации Шаталовой.

Стоит отметить, что по утверждению неофициальных украинских источников, данное назначение связано с интересами главы МВД Украины Арсена Авакова в порту и таможне Одессы.

Известно, что через них проходят масштабные финансовые и контрабандные потоки.

Источники утверждают, что назначение Куцего является частью сделки Зеленского с Аваковым, которого считают организатором мини-майдана против «формулы Штайнмайера».

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