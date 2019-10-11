Калининград, , 16:22 — REGNUM Советский космонавт Алексей Леонов, несмотря на то, что родился в Кемеровской области, своим родным городом считал Калининград. В 1949 году он пошёл в школу № 21, которой в итоге было присвоено имя первого человека в космосе. Высказывания Леонова сегодня, 11 октября, на своём сайте опубликовала пресс-служба правительства Калининградской области.

В 2015 году он получил звание Почётного гражданина Калининградской области. «Со словами благодарности принимаю эту награду. Я вырос в этом городе. Свой «полет» я начал с 21-й школы. Отсюда ушел в авиацию и никогда не уронил честь Калининградской области. Спасибо вам, дорогие земляки, за высокую награду», — сказал тогда космонавт.

Ещё в 60-е годы, обращаясь к калининградцам, Алексей Леонов писал:

«Часто о человеке, ставшем чуть заметным, говорят: «Он вышел из народа, он вышел из нашего города». Не говорите так обо мне, друзья. Никуда я от вас не выходил. Я всегда с вами, всегда чувствую свою ответственность перед вами и всегда буду гордиться, что я — калининградец, земляк мужественных и умелых людей».

Алексея Леонова не стало сегодня, 11 октября. Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах в Москве.