Калининград, 11 октября 2019, 16:22 — REGNUM Советский космонавт Алексей Леонов, несмотря на то, что родился в Кемеровской области, своим родным городом считал Калининград. В 1949 году он пошёл в школу № 21, которой в итоге было присвоено имя первого человека в космосе. Высказывания Леонова сегодня, 11 октября, на своём сайте опубликовала пресс-служба правительства Калининградской области.
В 2015 году он получил звание Почётного гражданина Калининградской области. «Со словами благодарности принимаю эту награду. Я вырос в этом городе. Свой «полет» я начал с 21-й школы. Отсюда ушел в авиацию и никогда не уронил честь Калининградской области. Спасибо вам, дорогие земляки, за высокую награду», — сказал тогда космонавт.
Ещё в 60-е годы, обращаясь к калининградцам, Алексей Леонов писал:
Алексея Леонова не стало сегодня, 11 октября. Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах в Москве.