Варшава, , 16:16 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал пятнадцатилетний план технического перевооружения польских вооружённых сил на период 2021—2035 гг., которым предусмотрено выделение 524 млрд злотых (около 135 млрд долларов) на модернизацию вооружений.

«Это позволит ввести нашу армию в двадцать первый век», — приводит слова министра «Польское радио».

В план входит программа «Гарпия», предусматривающая приобретение в США 32 истребителей пятого поколения F-35, которые, как верят в Польше, незаметны для радаров противника. Программа «Коготь гарпии» предусматривает инвестиции в разработку беспилотного самолёта прикрытия/сопровождения для пилотируемых аппаратов. Также предполагается закупка новых самолётов F-16 и модернизация уже имеющихся.

Планируется приобретение пусковых установок собственного производства для противоракетной обороны, бронеавтомобилей «Росомаха», самоходных гаубиц «Краб» и «Рак». План модернизации флота предусматривает закупку кораблей береговой обороны, подводных лодок и шести легких ракетных кораблей. Всего в программе более двух тысяч позиций.

По заявлениям руководства министерства обороны, Польша уже достигла установленного президентом США Дональдом Трампом норматива расходов на оборону в 2% от ВВП, и к 2030 году планирует довести их до 2,5% ВВП. В 2019 году расходы на оборону составляют 40 млрд злотых (около 10 млрд долларов).

Президент Польши Анджей Дуда недавно заявлял, что, если финансы государства позволят, норматив расходов на оборону в 2,5% ВВП будет достигнут уже к 2024 году.