Киев, , 16:11 — REGNUM Украинские власти разрабатываю новую редакцию cтратегии национальной безопасности Украины. Об этом сегодня, 11 октября, в Одессе заявил президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Днем защитника Украины.

«Уважаемые воины, я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши и лично мои усилия 24 часа в сутки. Моя позиция в этом вопросе остается неизменной…, Донбасс — это Украина. Там должен царить мир. Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод всех иностранных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что выборы в отдельных регионах Донбасса должны пройти по украинскому законодательству.

«А местные выборы там должны пройти исключительно по украинскому законодательству, под присмотром не пулеметов, а международных наблюдателей», — добавил Зеленский.

По его словам, после возвращения Донбасса украинские власти займутся вопросом Крыма, «возвращение которого станет нашим следующим вызовом». «Поверьте, у меня уже аллергия на слово «капитуляция». «Хочу в очередной раз всех заверить — никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня и не про Украину», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, с октября в Киеве проходят митинги против выполнения Украиной минских соглашений по «формуле Штайнмайера». В частности, экс-президент Петр Порошенко обвинил Зеленского в капитуляции перед Кремлем. В свою очередь, 10 октября Зеленский заявил, что за последние пять лет отдельные регионы Донбасса уже превратились в Приднестровье. И признался, что не хочет, чтобы на востоке Украины был замороженный конфликт.