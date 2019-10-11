Киев, 11 октября 2019, 16:11 — REGNUM Украинские власти разрабатываю новую редакцию cтратегии национальной безопасности Украины. Об этом сегодня, 11 октября, в Одессе заявил президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Днем защитника Украины.
Он сообщил, что выборы в отдельных регионах Донбасса должны пройти по украинскому законодательству.
По его словам, после возвращения Донбасса украинские власти займутся вопросом Крыма, «возвращение которого станет нашим следующим вызовом». «Поверьте, у меня уже аллергия на слово «капитуляция». «Хочу в очередной раз всех заверить — никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня и не про Украину», — подытожил Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, с октября в Киеве проходят митинги против выполнения Украиной минских соглашений по «формуле Штайнмайера». В частности, экс-президент Петр Порошенко обвинил Зеленского в капитуляции перед Кремлем. В свою очередь, 10 октября Зеленский заявил, что за последние пять лет отдельные регионы Донбасса уже превратились в Приднестровье. И признался, что не хочет, чтобы на востоке Украины был замороженный конфликт.