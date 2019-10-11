Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказал глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова, первым в истории человечества совершившим выход в открытый космос.

«Ушел из жизни настоящий герой — из тех, чьи имена остаются не только в истории нашей страны, но и в истории всего человечества», — отметил Дрозденко.

Он напомнил, что Леонов сумел реализовать себя не только в сфере космических исследований. «Он сумел найти себя и в науке, и в искусстве, где получил всеобщее признание как художник», — сказал губернатор.

От лица жителей Ленинградской области Дрозденко передал слова сочувствия и поддержки родным и близким Алексея Леонова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советский космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни в госпитале имени Бурденко.