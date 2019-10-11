Рим, , 16:07 — REGNUM Активисты итальянской правоцентристской партии «Братья Италии» в пятницу, 11 октября, провели акцию протеста у здания посольства Турции в Риме, передает Affari Italiani.

Участники акции выступили против «султанского империализма Эрдогана» и призвали к немедленному введению санкций ЕС против Турции.

Военные действия Турции против сирийских курдов являются недопустимыми, и Запад не должен «просто стоять и смотреть на происходящее», заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.