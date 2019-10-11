Киев, , 16:13 — REGNUM С 29 августа по 11 октября в Верховной раде Украины было зарегистрировано 798 законопроектов, сообщили 11 октября в пресс-службе Комитета избирателей Украины (КИУ).

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Это 24 в день или 38, если считать только дни пленарных заседаний, отметили в КИУ.

90% всех законопроектов были инициированы депутатами Верховной рады. Треть всех законопроектов инициировала фракция «Слуга народа». На президента и парламент приходится по 5% законопроектов.

«Даже если Рада будет работать в круглосуточном формате, рассмотреть такое количество законопроектов нереально. Поэтому, как и ранее, проблема законодательного спама остаётся одной из ключевых в работе парламента», — сказано в сообщении.

В КИУ отметили, что регистрация законопроектов используется многими парламентариями для отчётности и в целях самопиара перед избирателями.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что парламент будет работать в «турборежиме», то есть будет принимать не менее 7−10 законопроектов за пленарный день.

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